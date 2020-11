Actualidade

(CORREÇÃO)Coimbra, 24 nov 2020 (Lusa) - O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, destacou hoje o superavit da gestão autárquica em 2019, mas admitiu que a pandemia da covid-19 pode criar desequilíbrios orçamentais em alguns municípios.

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião do Conselho Diretivo, o dirigente disse que os municípios estão, "obviamente, do lado da solução, e tudo faremos para ajudar a minorar os efeitos da pandemia".

No entanto, Manuel Machado reconheceu que, "face às despesas que vão sendo realizadas", existe o risco de, "pela primeira vez desde 2013, haver autarquias que caiam numa situação de dificuldades agravadas do ponto de vista de tesouraria e financeira".