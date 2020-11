OE2021

A mudança do sentido de voto do PCP e do BE, de favorável para abstenção, ditou a rejeição da proposta do PSD para alteração do programa Porta 65 Jovem, que incluía o conceito de renda máxima de referência.

O PCP e o BE, que tinham votado a favor, mudaram o sentido de voto para abstenção no final da maratona do terceiro dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Os bloquistas tinham optado inicialmente pela abstenção, depois chegaram a mudar o sentido de voto para favorável e, no final das votações, voltaram ao voto inicial.