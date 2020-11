Actualidade

O Governo australiano anunciou hoje a revogação da cidadania de um extremista islâmico, condenado em 2009 a 15 anos de prisão por terrorismo, sendo a primeira vez em que a nacionalidade é retirada a alguém no país.

Abdul Nacer Benbrika, que defendeu junto dos seguidores ser correto matar mulheres e crianças no âmbito da "jihad" [guerra santa], foi detido em 2005, juntamente com 17 extremistas, por planear vários ataques durante uma partida de râguebi e num reator nuclear.

"Cancelei a cidadania australiana do terrorista condenado Benbrika, [tornando-o] no primeiro indivíduo a perder a cidadania no país", disse o ministro do Interior australiano, Peter Dutton, aos jornalistas, em Camberra.