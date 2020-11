Brexit

A presidente da Comissão Europeia afirmou hoje, perante o Parlamento Europeu, em Bruxelas, que houve "progressos genuínos" nas negociações com o Reino Unido sobre as relações pós-'Brexit', mas disse ser uma incógnita se haverá ou não acordo.

Num debate no hemiciclo sobre o próximo Conselho Europeu, de 10 e 11 de dezembro, Ursula von der Leyen fez questão de começar por fazer o ponto da situação sobre as negociações com Londres, matéria "que seguramente também vai estar na agenda" da cimeira.

"Estes são dias decisivos para as nossas negociações com o Reino Unido, mas, francamente, não estou em condições de dizer hoje se no final vai haver um acordo", declarou a dirigente alemã.