A banda portuguesa Névoa regressa esta semana aos discos, com a saída do terceiro álbum, "Towards Belief", que demorou quase dois anos a ser publicado devido a uma sucessão "de má sorte e infortúnios".

O disco é lançado na sexta-feira e marca o regresso da dupla portuense aos discos, quatro anos depois de "Re Un", um álbum que tinha sido bem recebido pela crítica especializada quer em Portugal quer no estrangeiro (na publicação Noisey, a jornalista Kim Kelly classificou-os como uma "lufada de ar fresco" face aos demais grupos do black metal português).

"Towards Belief" foi criado entre fevereiro e outubro de 2018 e está pronto desde então, contando com a participação do saxofonista alemão Julius Gabriel e do trompetista norueguês Arve Henriksen, em dois dos seis temas que constituem o álbum.