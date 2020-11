Covid-19

Os comerciantes de Coimbra têm expectativas muito baixas para o natal, devido à incerteza provocada pela covid-19, e estão a optar por comprar "a medo" artigos que vendem nesta época, afirmaram duas associações da cidade representativas do setor.

"As expectativas são muito negras, tendo em conta a situação em que se está e às incertezas e impasse de o concelho poder passar a um risco mais elevado ou não", disse à agência Lusa a presidente da Associação de Comerciantes e Empresários de Coimbra (AICEC), Zita Alexandre.

A Câmara de Coimbra vai apoiar as famílias do concelho que perderam rendimentos durante a pandemia, com vales para compras no comércio local, no valor global de 500 mil euros, anunciou a autarquia na sexta-feira.