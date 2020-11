Moçambique/Ataques

O Programa Alimentar Mundial (PAM) disse hoje à Lusa planear projetos de subsistência para travar o potencial de instabilidade social gerado pela fuga em massa da população de Cabo Delgado, por causa da guerra na província, norte de Moçambique.

"O rápido aumento da população como resultado dos movimentos internos pode levar à instabilidade social, disputa de recursos e confrontos entre deslocados internos e comunidades anfitriãs", referiu.

"Assim, mais do que distribuir ajuda para salvar vidas, o PAM planeia com o seu apoio investir em projetos de subsistência que irão impulsionar a integração social enquanto constroem as bases para a estabilidade e desenvolvimento de longo prazo", detalhou em resposta a questões colocadas pela Lusa.