O banco central da África do Sul alertou que a exposição dos bancos e seguradoras ao Governo é uma "grande ameaça" à estabilidade financeira e que sem consolidação orçamental pode haver uma crise da dívida.

"Se a consolidação orçamental planeada não tiver sucesso, o Governo pode enfrentar uma crise da dívida com implicações adversas para a economia", alertou o Banco de Reserva da África do Sul, uma entidade equivalente à dos bancos centrais.

"As ligações entre o setor financeiro e o país emergiram como uma grande ameaça à estabilidade financeira na África do Sul", acrescenta-se no relatório de estabilidade financeira divulgado na terça-feira, e citado pela agência de informação financeira Bloomberg.