Um estudo desenvolvido por investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) alerta para o aumento de "acumulação de animais" e recomenda que se melhorem "urgentemente" as intervenções às pessoas com a Síndrome de Noé.

Em comunicado, o centro de investigação do Porto explica hoje que o estudo, publicado no Journal of Mental Health pela equipa de Óscar Ribeiro, alerta para o aumento de "acumulação de animais em todo o mundo".

"A acumulação de animais está a aumentar em todo o mundo. Os profissionais querem apoiar as pessoas que têm este problema, mas enfrentam várias dificuldades devido, sobretudo, à falta de informação sobre estratégias de intervenção eficazes", referem os autores do estudo.