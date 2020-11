Covid-19

O presidente da Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa (ACICB) disse hoje que as expectativas para o mês de dezembro "são muito más" e adiantou que toda a ajuda ao comércio tradicional "é muito importante".

"As expectativas [para o mês de dezembro] não vão ser as melhores. A perspetiva é muito má. As medidas tomadas pelo Governo para combater a pandemia são necessárias, mas no reverso da medalha temos um reflexo muito negativo [para o comércio]", explicou à agência Lusa o presidente da direção da ACICB, Sérgio Bento.

A Câmara de Castelo Branco anunciou na terça-feira que vai canalizar 270 mil euros para o comércio local, no âmbito do "Natal Branco", iniciativa que marca as celebrações natalícias do concelho.