Actualidade

A duquesa de Sussex, conhecida anteriormente como Meghan Markle, revelou que teve um aborto espontâneo em julho, contando a sua experiência traumática na esperança de ajudar outras pessoas.

Meghan descreveu o aborto num artigo de opinião publicado hoje no jornal The New York Times, no qual escreveu: "Eu sabia, enquanto segurava o meu primeiro filho, que estava a perder o meu segundo filho".

A duquesa e o marido, o príncipe Harry, têm um filho de 18 meses, Archie.