As salas de atendimento à vítima nos postos da GNR e da PSP devem ter boas condições de habitabilidade, iluminação e ventilação natural, condições de segurança e os materiais usados devem conferir um ambiente psicologicamente sereno.

De acordo com o despacho do Novo Regulamento das Condições Materiais das Salas de Atendimento à Vítima em Estabelecimento Policial, hoje publicado em Diário da República, a violência doméstica é o crime contra as pessoas mais registado pelas autoridades policiais portuguesas e a sua prevenção e investigação são prioritárias.

Publicado quando se assinala Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o despacho refere também que as vítimas de violência doméstica "são sempre consideradas vítimas especialmente vulneráveis" e que a existência de condições adequadas para o atendimento destas pessoas "é essencial para promover a sua qualidade, facilitando a estabilização emocional das vítimas".