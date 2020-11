Actualidade

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) classificou hoje como "improcedente" a ação intentada pela Comissão Europeia contra Portugal por incumprimento das obrigações de serviço universal, e concluiu que o país "não violou" a diretiva comunitária.

Num acórdão hoje divulgado, o TJUE julga "improcedente a ação da Comissão" ali interposta em janeiro de 2019 relativamente à legislação portuguesa sobre o serviço universal de telecomunicações, concluindo que "Portugal não violou o princípio da não discriminação", entre outros.

Nessa ação que chegou ao TJUE contra Portugal no ano passado, o executivo comunitário argumentou que "a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem [...] relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletrónicas", por ter criado "uma contribuição extraordinária para a repartição do custo líquido das obrigações de serviço universal a partir de 2007 até ao início da prestação do serviço universal".