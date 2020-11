Actualidade

Um carro com inscrições anti-globalização embateu hoje de manhã no portão da frente do edifício da Chancelaria alemã, que abriga os escritórios da chanceler, Angela Merkel, aparentemente sem causar grandes danos, anunciou a polícia de Berlim.

O porta-voz da polícia, Hartmut Paeth, disse que as autoridades policiais estão a investigar o incidente, mas não forneceu detalhes sobre feridos ou detenções.

De acordo com a agência de notícias AFP, as equipas de socorro presentes no local confirmaram que o homem que conduzia o automóvel estava a ser tratado numa ambulância que permanecia em frente à chancelaria.