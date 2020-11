Actualidade

Deputados pró-democracia de Macau criticaram hoje a ausência de referências à eleição por sufrágio universal do líder do Governo das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2021, uma promessa do atual chefe do executivo.

O deputado Sulu Sou lamentou que o relatório sobre as LAG para 2021, que está a ser debatido na Assembleia Legislativa (AL), não tenha "nenhuma informação sobre a democratização de Macau", lembrando que Ho Iat Seng admitiu instituir o sufrágio universal para a eleição do chefe do executivo.

Em setembro de 2019, depois de ser eleito, Ho Iat Seng reiterou a possibilidade de instituir o sufrágio universal para a eleição do líder do Governo no território, ainda durante o mandato, mas recusou, no entanto, definir uma data.