Covid-19

O presidente da Associação Comercial do Distrito de Viseu mostrou-se hoje apreensivo com as vendas deste Natal e apelou aos consumidores para que comprem nas lojas do comércio tradicional.

"As ruas de Viseu vão estar bem iluminadas, com decorações de Natal. Haverá motivos para que as pessoas andem na rua. Apesar disso tudo, estamos muito apreensivos", admitiu Gualter Mirandez à agência Lusa.

Segundo o responsável, "quem anda no comércio sabe que há os chamados meses armazém", sendo dezembro um deles.