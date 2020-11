Actualidade

O IPO de Lisboa lançou um projeto para angariar fundos para a requalificação do Lar de Doentes, a casa temporária de doentes que residem fora de Lisboa e necessitam de tratamentos diários como quimioterapia, radioterapia ou reabilitação.

"Este ano, podemos dar ainda mais valor aos nossos presentes adquirindo kits de etiquetas autocolantes feitos com desenhos de crianças seguidas no Serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa)", adianta a instituição em comunicado.

Segundo o IPO, as receitas deste projeto serão aplicadas na requalificação do Lar de Doentes do instituto que tem quatro pisos (um para alojamento de crianças e acompanhantes), 54 quartos e 114 camas.