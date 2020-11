OE2021

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, reconheceu hoje que é necessário "andar mais depressa" na conta-corrente entre o Fisco e os contribuintes, em resposta à deputada do CDS-PP Cecília Meireles.

"Está em vigor a conta-corrente, está a ser implementada. É preciso andar mais depressa? Sim, temos que fazer um esforço para melhorar essa compensação", reconheceu o governante na abertura do quarto dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

O tema foi lançado pela deputada do CDS-PP, partido que avocou para plenário votações chumbadas na terça-feira, na especialidade, em sede de Comissão de Orçamento e Finanças, de forma a que todos os deputados as possam votar hoje.