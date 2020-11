Actualidade

O avançado Cristiano Ronaldo, da Juventus, é o único português nomeado para os prémios 'The Best', inserido na lista de 11 candidatos na categoria de melhor futebolista de 2020, divulgada hoje pela FIFA.

Ronaldo reparte a nomeação com Thiago Alcântara (Bayern Munique/Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Bayern Munique), Sadio Mané, Mohamed Salah e Virgil van Dijk (todos do Liverpool), Kylian Mbappé e Neymar (ambos do Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona) e Sergio Ramos (Real Madrid).

Para o prémio de melhor guarda-redes estão nomeados Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Munique), Jan Oblak (Atlético de Madrid) e Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).