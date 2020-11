Actualidade

A Associação Portuguesa de 'Contact Centers' (APCC) destaca o peso crescente do mercado externo no crescimento médio anual de 10% do setor, cujas exportações aumentaram de 22% para 63,6% entre 2013 e 2019, somando 418 milhões de euros.

"O setor tem crescido de forma relevante, a uma taxa média anual de 10% na última década, muito à conta de exportação de serviços, o que é de realçar. Há uma certa estagnação do mercado interno, mas a boa notícia - e que acho que pandemia não vai reduzir, pelo menos de forma relevante - é que a exportação de serviços veio para ficar e continua a ser o grande motor de crescimento destas empresas", afirmou o presidente da APCC em declarações à agência Lusa.

Segundo Pedro Miranda, cada vez mais os 'contact centers' instalados em Portugal prestam serviços "a outros países e continentes, tirando partido da mão-de-obra qualificada existente no país, que é encarado como um local onde é agradável trabalhar e com um bom padrão de qualidade vida, o que faz com que as empresas escolham parceiros em Portugal".