Actualidade

O presidente da Associação Empresarial da Região da Guarda (NERGA) disse hoje que as expectativas dos comerciantes para o mês de dezembro apontam para uma redução nas vendas de 40% relativamente ao ano anterior, devido à pandemia.

Pedro Tavares disse à agência Lusa que este ano, em relação ao período homólogo de 2019, "a previsão indica que se pode atingir 40% de perda" em alguns setores, segundo um estudo feito recentemente junto dos empresários.

Segundo este responsável, ao nível do setor do pronto-a-vestir o cenário "é catastrófico", dado que "as pessoas não estão a comprar".