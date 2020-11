Actualidade

Os estudantes estrangeiros que frequentam o ensino superior em Portugal podem renovar automaticamente online, desde esta semana, os títulos de autorização de residência, anunciou hoje o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A nova funcionalidade está disponível no portal do SEF (www.sef.pt) e abrange cerca de 22.000 estudantes, cuja autorização de residência reúne as condições necessárias para ser renovada de forma digital, de acordo com aquele serviço.

Na "Área Pessoal" do portal do SEF, os estudantes das universidades e politécnicos poderão agora aceder à funcionalidade "Renovação Automática" do título de residência.