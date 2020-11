Covid-19

O presidente da Associação de Comércio, Serviços e Turismo da Região de Leiria (ACILIS) anteviu hoje compras simbólicas e menor volume de negócios no Natal, e apelou às pessoas para que façam as compras antecipadamente no comércio local, que é seguro.

"As pessoas vão sempre comprar, mas serão compras mais simples, para marcar a data. Penso que este será um Natal de compras simbólicas e não de grandes compras", disse à agência Lusa Lino Ferreira, considerando que, devido à pandemia de covid-19 e às incertezas que esta coloca, os clientes "estão a ser mais cautelosos e a retraírem-se nas compras".

Notando que na época de Natal "as pessoas iam sempre um bocadinho mais além nas compras", Lino Ferreira reconheceu que "estão mais contidas e não tão eufóricas".