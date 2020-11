Actualidade

Os homicídios em Portugal têm diminuído progressivamente nos últimos anos, mas no caso dos homicídios conjugais esse decréscimo é "mais lento" e irregular, indicam hoje dados do Governo, no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Em nota informativa, o Ministério da Justiça refere que entre 2015 e 2019 o número de pessoas condenadas por homicídio, no qual se inclui o homicídio em que a vítima é cônjuge ou companheiro(a), apresenta uma tendência de decréscimo.

Mas, adianta a nota, "há uma forte prevalência dos casos em que a pessoa condenada é do sexo masculino no número de pessoas condenadas por crime de homicídio conjugal, isto apesar do número de mulheres condenadas apresentar uma ligeira tendência de crescimento".