OE2021

O Ministério das Finanças estimou em 40 milhões de euros o impacto orçamental das 'maiorias negativas' verificadas nas votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) na segunda-feira, levando o total para 60 ME.

De acordo com uma nota enviada pelas Finanças à comunicação social, nas propostas aprovadas apenas com votos contra do PS, comummente designadas como 'maiorias negativas', "o impacto preliminar estimado na despesa é superior a 40 milhões de euros".

Segundo o gabinete do ministro João Leão, "nos primeiros dois dias de votações o impacto já é superior a 60 milhões euros", dado que às 21 propostas viabilizadas pelo PSD juntamente com os outros partidos na sexta-feira, juntaram-se 27 na segunda-feira.