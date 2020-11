Actualidade

O presidente da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX) defendeu hoje que a corrupção também é uma pandemia e disse que em dois anos o país evoluiu muito no combate à corrupção.

"A corrupção também é uma pandemia, e devemos olhar para o que Angola atingiu na luta contra a corrupção, olhando para os últimos dois anos, para as medidas tomadas e para como as instituições como a Mo Ibrahim classifica Angola, comparado com outros países com um passado semelhante, vemos que estamos no bom caminho e há melhorias no desempenho, provando que levamos muito a sério o combate à corrupção", disse António Henriques da Silva.

Falando durante a mesa-redonda organizada pela Bloomberg num fórum sobre a recuperação económica em África, o responsável pela promoção e captação de investimentos para Angola disse que "olhando para os desafios e oportunidades do continente, o acento tónico está claramente nas oportunidades" e acrescentou que é preciso colocar Angola nesse lado da balança.