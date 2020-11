Actualidade

O treinador Carlos Carvalhal garantiu hoje que o Sporting de Braga acredita poder vencer os ingleses do Leicester, na quinta-feira, em casa, na quarta jornada do Grupo G da Liga Europa de futebol.

Na última ronda da Liga Europa, há cerca de três semanas, os bracarenses saíram goleados de Inglaterra (4-0), o que não foi nenhuma "tragédia", perante uma equipa que, "há uma semana, estava em primeiro lugar da 'Premier League'", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

"Não espero um jogo diferente, vai ter as mesmas características, mas espero que possamos ter aprendido com os erros e potenciar as coisas que fizemos bem lá. Já analisámos o jogo profundamente e creio que vamos dar uma resposta boa, porque vamos estar mais bem preparados", disse.