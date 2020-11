Actualidade

Deputados de Macau questionaram hoje o secretário para a Administração e Justiça do território sobre a responsabilização dos titulares de cargos públicos, lembrando a impunidade em casos recentes, como no escândalo do empréstimo à companhia aérea Viva Macau.

André Cheong, que está hoje na Assembleia Legislativa (AL) para apresentar as Linhas da Ação Governativa (LAG) para 2021 quanto aos assuntos da área que tutela, defendeu que a reforma da Administração Pública constitui "o ponto mais importante da ação governativa".

Durante a apresentação, o secretário referiu que o Executivo já iniciou estudos para "aperfeiçoar o regime jurídico relativo à responsabilização dos titulares de cargos públicos" e às "responsabilidades disciplinares do pessoal de direção e chefia, criando assim uma base aquando da alteração das relevantes leis na próxima fase".