Covid-19

As medidas de crise para o setor do vinho, lançadas para minimizar o impacto da pandemia, totalizaram 382 candidaturas aprovadas no valor de 11 milhões de euros, anunciou hoje a Ministra da Agricultura.

"Criámos um pacote de 18 milhões de euros de medidas de crise, que entendemos ser de particular relevância. [Do total], 12 milhões de euros destinados à destilação de crise e seis milhões de euros ao armazenamento", adiantou Maria do Céu Antunes, que falava no encerramento do fórum digital da ViniPortugal.

Segundo a líder do Ministério da Agricultura, a "adesão foi forte", totalizando-se 382 candidaturas aprovadas no montante de 11 milhões de euros.