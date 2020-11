Covid-19

A administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA)revelou hoje que estão identificados 44 profissionais infetados pelo novo coronavírus, tendo ainda registo de nove trabalhadores recuperados desde o final do mês de março.

"Nós temos estado a controlar com uma testagem sistemática aos profissionais, tendo começado onde o risco era maior, em especial no serviço de urgência, unidade de cuidados intensivos e nos serviços de atendimento covid", explicou o vogal do conselho de administração da ULSNA, Raul Cordeiro, em declarações à agência Lusa.

De acordo com o responsável, o surto da covid-19 na ULSNA, que gere os hospitais de Portalegre e Elvas e 16 centros de saúde nos 15 concelhos que compõem o distrito de Portalegre, poderá estar nesta altura "controlado".