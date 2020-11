Covid-19

O Reino Unido atravessa um período de "emergência económica" e vai registar uma contração sem precedentes do Produto Interno Bruto (PIB) de 11,3% em 2020 devido à pandemia, segundo as previsões anunciadas hoje pelo ministro das Finanças britânico.

As previsões oficiais para o próximo ano apontam para um crescimento de 5,5%, indicou ainda o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, durante um discurso no Parlamento.

Em relação ao défice público, Sunak afirmou que as previsões apontam para um aumento para 394 mil milhões de libras esterlinas no corrente ano fiscal, equivalente a 19% do PIB, devido aos esforços sem precedentes para apoiar o emprego face ao choque da pandemia, afirmou Sunak ao apresentar um plano de despesas abrangente.