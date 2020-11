Covid-19

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional criticou hoje em carta ao Presidente da República a forma como os serviços prisionais estão a lidar com a pandemia de covid-19, apontando situações que dizem ser incompreensíveis e incoerentes.

Em ofício enviado ao Presidente da República, Provedora de Justiça e Subcomissão Parlamentar de Reinserção Social e Assuntos Prisionais, a que a Lusa teve acesso, o sindicato (SNCGP) alerta que "todo o sistema prisional é afetado por decisões e medidas avulsas e, oriundas de pessoas que pouco percebem das prisões", apontando o caso de contágios do novo coravírus nas prisões, que, lembra, é "um meio tão fechado".

O sindicato refuta alegadas declarações da ministra da Justiça no sentido de que "a culpa das infeções nas prisões é dos funcionários", contrapondo que, se "as inspeções fossem verdadeiras", seriam responsabilizados aqueles que a governante "nomeou para diretores, porque não cumprem as regras com rigor, não criam regras próprias para as prisões que dirigem, entre outras irresponsabilidades".