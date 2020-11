Actualidade

A Rússia vai continuar a colaborar com as autoridades iraquianas na luta contra o terrorismo, independentemente dos planos dos Estados Unidos de reduzir o seu contingente naquele país, declarou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

"No que diz respeito à Rússia, colaboramos com o Iraque e outros países da região na luta contra o terrorismo, independentemente dos planos que os Estados Unidos tenham para sair ou entrar em algum lugar", apontou Lavrov, em conferência de imprensa conjunta com o homólogo iraquiano, Fuad Hussein.

O chefe da diplomacia russa sublinhou que Moscovo tem "acordos sólidos" com Bagdad sobre esse assunto e recordou que no centro de informação da capital iraquiana trabalham especialistas da "Rússia, Irão, Iraque e Síria".