Actualidade

O motorista português de um autocarro de passageiros que em 2017 se despistou em França a caminho da Suíça, provocando quatro mortos e 28 feridos, foi hoje condenado a dois anos de pena suspensa, e vai recorrer da sentença.

"Vamos [recorrer] por uma razão muito simples: foi medida a velocidade e ele circulava dentro do limite. O que baseou a sentença foi ele não adequar a velocidade às condições da via, quando ele foi surpreendido pelo gelo na estrada na ponte onde o autocarro resvalou", explicou Albano Cunha, advogado do motorista, em declarações à agência Lusa.