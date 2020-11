LE

O treinador Jorge Jesus prometeu hoje um Benfica "forte" na partida de quinta-feira, da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, no terreno do Rangers, equipa que admitiu não ser fácil de travar.

Em conferência de imprensa no Seixal, instantes antes da partida para a Escócia, o técnico dos 'encarnados' frisou que a equipa de Steven Gerrard "tem uma ideia de jogo agressiva" e lembrou que "por isso já fez trinta e tal golos" em casa, nesta época, mas garantiu que os seus jogadores estão "preparados para as dificuldades".

"Também estamos preparados para ser uma equipa forte ofensivamente e esse problema vai ser da responsabilidade do treinador do Rangers, quando o Benfica tiver a posse da bola. Mas também temos a certeza de que vamos ser 'apertados' e do ponto de vista defensivo temos de estar muito bem", analisou o técnico.