Actualidade

A analista britânica Jill Rutter defendeu hoje que a Cimeira sobre as Alterações Climáticas (COP26), da qual o Reino Unido é anfitrião em 2021, será importante para afirmar o país intencionalmente e aproximá-lo dos EUA no pós-Brexit.

"As alterações climáticas estão no topo da agenda diplomática do Reino Unido. (...) O Governo de Johnson precisa desesperadamente de um sucesso em Glasgow em 2021 para mostrar que o Reino Unido Global ainda é um ator internacional significativo", afirmou hoje, durante um seminário virtual organizado pelo Centro de Estudos sobre o Brexit da Universidade de Birmingham.

Jill Rutter falava num evento intitulado "Reino Unido Global? O sucesso internacional pós-Brexit do Reino Unido", onde se discutiu o termo usado pelo Governo britânico para promover a imagem de um país mais aberto ao mundo depois da saída da União Europeia e o impacto da eleição de Joe Biden para Presidente nas relações com os Estados Unidos.