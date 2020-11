Actualidade

Um filme a preto e branco, realizado em 1952, é um dos destaques de "Vistas de Exposição", mostra sobre as Exposições Magnas da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), a abrir na quinta-feira.

"Esta exposição resulta de uma investigação de dois acervos documentais, que são dois acervos fotográficos, o da Faculdade de Belas Artes e o da Casa da Imagem, da Fundação Manuel Leão", declarou à Lusa o coordenador adjunto da mostra Luís Pinto, durante uma visita guiada, para a comunicação social, hoje realizada ao Pavilhão de Exposições da FBAUP.

"É importante refletir que, nesta exposição, estamos a fazer, mais ou menos, uma história daquilo que são as histórias da exposições [Magnas] dentro da Faculdade de Belas Artes do Porto e da importância que estas exposições tinham na época em que foram produzidas", porque nessas duas décadas de 1950 e 1960, os espaços para expor no Porto não eram "assim tantos", acresce aquele responsável por "Vistas de Exposição".