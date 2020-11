Actualidade

Um livro que reúne 14 histórias de resistência de artistas contemporâneos, em Moçambique e na diáspora, vai ser lançado na sexta-feira, em Lisboa, pela Hangar Books, para promover a visibilidade de um trabalho "ainda pouco conhecido" a nível internacional.

Intitulado "Atlântica: Contemporary Art from Mozambique and its Diaspora" ("Atlântica: Arte contemporânea de Moçambique e a sua Diáspora", em tradução livre), é o segundo livro da editora Hangar Books, especializada em publicações no contexto das artes contemporâneas, e criada pela associação com o mesmo nome.

A obra, concebida e desenvolvida por artistas em conjunto com teóricos, curadores e investigadores, tendo em conta a produção artística do novo milénio, em Moçambique, reúne o trabalho desenvolvido por uma seleção de artistas moçambicanos a viver dentro e fora do país, e ensaios de diversos formatos.