Actualidade

Cabo Verde bateu este ano o recorde com quase 144 mil ninhos de tartarugas registados em todas as ilhas, segundo dados avançados à Lusa pelo diretor nacional do Ambiente, que notou igualmente uma redução de capturas.

Alexandre Nevsky Rodrigues disse que os dados provisórios da campanha de 2020 apontam para um registo de 143.930 ninhos de tartarugas, mais do dobro dos 60.917 contabilizados no ano anterior.

"A campanha de 2020 está a ser a melhor de sempre em termos de números de ninhos registados", constatou o diretor nacional do Ambiente cabo-verdiano, referindo que, tradicionalmente, as ilhas da Boa Vista, Sal e Maio são as que contribuem com mais de 95% das desovas no país.