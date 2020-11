Actualidade

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) considerou hoje que o jornalista Filipe Santos Costa está em situação de incompatibilidade pela realização de um 'podcast' para o PS, pelo que está impedido de exercer a profissão.

"O plenário da CCPJ apoiou, por unanimidade, a decisão do secretariado de considerar Filipe Santos Costa em situação de incompatibilidade num processo de contra-ordenação, à luz do art.º 3.º n.º 1 al b)", lê-se num comunicado divulgado no 'site' da Comissão da Carteira.

Em causa está a realização do 'podcast' "Política com Palavra", "que tem na sua base um contrato de prestação de serviços celebrado com o PS para concretização de uma série de entrevistas a personalidades públicas que são, na sua esmagadora maioria, membros do Governo e como tal titulares de órgãos de soberania", refere o órgão.