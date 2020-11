Actualidade

A vida e a obra de Cruzeiro Seixas, "figura incontornável" do Surrealismo em Portugal, falecido no mês passado, vão ser evocadas numa iniciativa na Universidade de Évora, no dia 03 de dezembro, revelou hoje a academia.

"Teatro das Imagens - Cruzeiro Seixas, a Poética do Engano" é a designação da iniciativa de homenagem ao artista, promovida pela Biblioteca Geral da Universidade de Évora (UÉ), e que vai coincidir com o "dia em que completaria o seu 100.º aniversário", divulgou a instituição.

"Figura incontornável do Movimento Surrealista, Cruzeiro Seixas deixa-nos a sua arte, incontornavelmente forte e multifacetada, reveladora da sua grandeza humana e artística", destacou a academia alentejana, em comunicado.