OE2021

O parlamento chumbou hoje a proposta do PCP que previa a criação de uma contribuição extraordinária sobre o setor segurador em 2021, com votos contra de PS, PSD, CDS, PAN, Chega a IL.

O texto dos comunistas não registou abstenções e contou apenas com os votos favoráveis do PCP e do BE, insuficientes para aprovar o texto durante a sessão de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

O PCP tem agendada para hoje, às 18:30, uma conferência de imprensa sobre o OE2021, documento no qual se absteve na votação na generalidade, tendo a Comissão Política do BE defendido na tarde de hoje a manutenção do voto contra dos bloquistas ao documento.