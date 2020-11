Óbito/Maradona

O presidente da Federação Portuguesa de futebol (FPF), Fernando Gomes, afirmou hoje que tomou conhecimento da morte de Diego Armando Maradona com "grande tristeza", considerando-o uma "lenda e um ídolo de milhões de adeptos".

"Foi com grande tristeza que tomei conhecimento da morte de Maradona, uma lenda do futebol mundial e um ídolo para milhões de adeptos espalhados por todo o mundo", disse Fernando Gomes, numa nota divulgada no sítio oficial da FPF na Internet.

O presidente da FPF frisou que o argentino vai deixar na memória de todos momentos "mágicos".