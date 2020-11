OE2021

Os procedimentos da contratação pública para implementação do 'IVAucher' estão isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, sendo o processo remetido a este organismo para fiscalização a posteriori, segundo uma proposta do PS hoje aprovada.

"Estão isentos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas (...) os procedimentos de contratação pública respeitantes à implementação do presente mecanismo ['IVAucher'], devendo o processo ser remetido àquela entidade no prazo de 30 dias para eventual fiscalização a posteriori", refere a proposta do PS aprovada durante o processo de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Em causa está um mecanismo, apelidado de 'IVAucher', que permite ao consumidor final acumular o valor correspondente à totalidade do IVA suportado em consumos nos setores do alojamento, cultura e restauração, durante um período (12 semanas) e utilizar esse valor, durante as 12 semanas seguintes, em consumos nesses mesmos setores.