Óbito/Maradona

O português Carlos Queiroz, atual selecionador da Colômbia, considerou que com a morte de Diego Maradona se perdeu "parte do futebol", dizendo-se grato pela magia do astro argentino, que hoje morreu aos 60 anos.

"Não perdemos Maradona, perdemos parte do futebol. Maradona é o futebol, o 10 que ganhou a eternidade e a universalidade", começou por escrever o técnico luso na sua conta na rede social Twitter.

"A ti, Dieguito, que com carinho me chamavas Carlito, gratidão pela magia do teu futebol e por todo o apoio, no Mundial 2010 e quando nos cruzámos na UAE. RIP", recordou.