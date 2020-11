Óbito/Maradona

O percurso de Diego Armando Maradona dentro e fora do futebol deve inspirar as novas gerações, frisou o croata Tomislav Ivkovic, ex-guarda-redes do Sporting, celebrizado pelos dois penáltis negados ao antigo futebolista argentino, que morreu hoje.

"Ele tem de ser um exemplo pela forma como fez tudo para ser jogador. A partir da pobreza chegou ao estatuto de maior do mundo. Também tem de ser um exemplo para mostrar às crianças de hoje aquilo que não podem ou devem fazer. O Maradona estragou completamente a vida dele", referiu à agência Lusa o ex-internacional pela antiga Jugoslávia.

Diego Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história e com uma vida social marcada por diversos problemas de saúde e excessos, morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.