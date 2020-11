Covid-19

O Centro Escolar das Meirinhas, no concelho de Pombal, está fechado até dia 07 de dezembro, após uma profissional que presta serviço no espaço ter testado positivo à covid-19, foi hoje anunciado.

À agência Lusa, a delegada de saúde coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral explicou que o resultado a esta profissional foi conhecido na última noite.

"Feita a avaliação de risco do trabalho que desenvolveu e dos contactos que considerámos de risco, determinou-se o encerramento das estruturas com a qual a profissional contactou", o centro de dia, onde eram confecionadas as refeições para os alunos e os utentes, e o centro escolar, disse Odete Mendes.