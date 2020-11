Covid-19

A Itália registou 722 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um dos piores indicadores da atual segunda vaga da pandemia, divulgaram hoje as autoridades italianas, que destacaram, porém, que os contágios continuam a abrandar e as hospitalizações diminuíram.

Com a contabilização das novas vítimas mortais, o número total de mortes registadas no país desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, sobe para 52.028, segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

Nas últimas 24 horas, foram recenseados 25.853 novos contágios pelo novo coronavírus no território italiano, um número inferior às quase 40 mil novas infeções que foram relatadas diariamente na semana passada.