Covid-19

A Lota da Madeira tem armazenadas cerca de 600 toneladas de peixe espada preto, devido ao quase encerramento da hotelaria e restauração, tendo o Governo Regional apelado ao seu consumo, contribuindo para o escoamento deste produto.

"Apelo aos madeirenses e porto-santenses para que ajudem os pescadores e armadores a escoarem as cerca de 600 toneladas de espada que estão armazenadas no Entreposto Frigorífico do Funchal", declarou o secretário do Mar e das Pescas na iniciativa que marcou o arranque das obras de construção da Unidade Externa de Produção e Ensilagem de Gelo na lota do Caniçal, no concelho de Machico.

Teófilo Cunha realçou que esta é "uma situação atípica" devido à pandemia da covid-19, que tem provocado uma redução no "consumo de pescado, com o encerramento da restauração e da hotelaria, a que se juntou uma profunda queda na exportação".