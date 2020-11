Actualidade

O novo Governo dos Açores, liderado pelo PSD, rejeitou o pedido de demissão do diretor regional da Saúde e responsável pela Autoridade de Saúde Regional do anterior executivo do PS, por ainda não ter um substituto.

Numa missiva a que agência Lusa teve acesso, datada de 24 de novembro, Tiago Lopes solicitou a cessação de funções de diretor regional da Saúde e, por inerência, da Autoridade de Saúde Regional, cargos que ocupou durante o governo socialista.

"Renuncio, cessando as minhas funções, a partir das 00:00 do dia 25 de novembro de 2020, ao cargo de diretor regional da Saúde, bem como aos demais cargos que exerço por inerência, para que tome posse e assuma o mandato de deputado à Assembleia Legislativa Regional", lê-se no documento.